Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2329, согласно которому временно перемещенные лица будут освобождены от пени и штрафов по кредитам.

Соответствующий документ поддержали 333 народных депутата в ходе заседания парламента в четверг, 4 февраля.

Таким образом, конфликт на Донбассе планируют признать обстоятельствами, которые исключают ответственность пострадавших от него лиц и им не придется доказывать это в судебном порядке. В пояснительной записке к документу указано, что целью законопроекта является:

освобождение лиц, потерявших место жительства и получения дохода, от негативных последствий невыполнения ими денежных обязательств;

признание государством конфликта на востоке Украины и временной оккупации Крыма обстоятельствами, исключающими ответственность пострадавших от этого лиц, без необходимости доказывать это в судебном порядке;

устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав таких лиц, что приводит к различному применению правовых норм судами.

"Норма предоставляет возможности уменьшить долг по кредиту или займу тем должникам, которые к моменту начала антитеррористической операции добросовестно выполняли денежные обязательства и не предоставляет такой возможности тем, кто после начала операции не совершил ни одного платежа", - сказано в пояснительной записке к документу.

Напомним, на сегодняшнем заседании Рада приняла законопроект о финансовом лизинге.

Также сообщалось, что ранее президент Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предоставляются льготы временно перемещенным лицам (ВПЛ) по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество.