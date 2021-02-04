Главный санврач - заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине из всех подтвержденных случаев коронавируса 80,3% закончились выздоровлением, а 2% - смертью.

Об этом он сообщил во время дискуссии "Пандемия Covid-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины".

"В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тысяч случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тысяч случаев, то есть 80,3% от всех выявленных. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тысяч 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, летальность от Covid-19 в Украине составляет чуть меньше 2%.

"В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области - 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях", - сообщил Ляшко.

Также он отметил, что из всех летальных случаев, 84% - это лица старше 60 лет. В связи с этим, люди старшего возраста будут получать вакцину в первую очередь после того, как вакцинируют медработников.





Ранее "Страна" сообщала, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также напомним, что Виктор Ляшко раскрыл детали вакцинации в Украине. По его словам, сначала Украина начнет прививать вакциной компании Pfizer, а затем препаратом АstraZeneca.