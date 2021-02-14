Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина - покровителя всех влюбленных.

Истоки праздника ведут к Древнему Риму. Там жил священник Валентин. Согласно преданию, он венчал христиан, за что был приговорен к смертной казни.

Во французской литературе описывается еще одна, очень красивая, версия - о том, что в этот период птицы начинают искать себе пару. Подробно об истории Дня влюбленных - в отдельном материале.

Сегодня влюбленные дарят друг другу подарки (по ссылке топ-30 оригинальных идей). Также в принято жениться и делать предложение руки и сердца.

Еще 14-го публикуют в соцсетях и отправляют близким и друзьям прикольные, романтичные, красивые открытки и поздравления. Их - на русском и украинском языках - мы публикуем для читателей ниже.

Картинки, открытки и поздравления с Днем Святого Валентина

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нём моя любовь.

Как клубничка — страстная,

Как мишутка — няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

В этом розовом сердечке

Кроме теплых, нежных слов,

Я вложу еще, конечно,

Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щечках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

С Днем влюбленных поздравляем!

Чувств Вам искренних желаем,

Счастья, нежности, добра,

Жизнь счастливой чтоб была!

Берегите нежность чувств,

Прочь гоните ссоры, грусть,

Наслаждайтесь счастьем Вашим,

Будет пусть оно лишь слаще!

День влюбленных на пороге.

Пожелать хочу тебе

Много радости, здоровья,

И везения в судьбе.

Пусть любовь придет большая

И накроет с головой.

Пусть вторая половина

Будет навсегда с тобой!

В этот день февральский,

Зимний и холодный,

Шлю кусочек ласки

Тёплой, беззаботной.

И любви немножко,

Поцелуй горячий,

Нежности в ладошках

Тут же я припрячу.

Пусть тебя всё это

В сердце согревает,

Чтоб в нём было лето

Вечным. Обнимаю.

С днём влюблённых поздравляю,

Счастья и любви желаю.

Пусть любовь к тебе придёт

И отныне не уйдёт.

Пусть уйдут долой напасти,

А побольше чтобы страсти.

Пусть сбываются мечты,

В мире больше доброты!

Поздравляю с Днём влюблённых!

Чувства в сердце пусть кипят,

Свет и нежность будут дома,

Расцветает счастьем взгляд.

Все мечты осуществятся,

Манит радость пусть вперёд,

Чтобы жить и улыбаться

Каждый день и круглый год!

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З днем Святого Валентина!

Як маленьке кошеня,

В грудочку зберуся.

Притиснуся я до тебе,

Й сил наберуся!

Всі невдачі та негоди,

Мені більше не страшні,

Бо при будь-якій погоді

Знаю я – є в мене ти!

З Днем Святого Валентина!

Хочу з днем Валентина привітати,

Та цю валентинку подарувати.

Милуйся, читай й бережи,

А якщо скучаєш – дзвони!