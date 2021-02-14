Поздравления с Днем Святого Валентина 2021
Поздравления с Днем Святого Валентина 2021

Сегодня, 14 февраля, отмечается День Святого Валентина - покровителя всех влюбленных. 

Истоки праздника ведут к Древнему Риму. Там жил священник Валентин. Согласно преданию, он венчал христиан, за что был приговорен к смертной казни.

Во французской литературе описывается еще одна, очень красивая, версия - о том, что в этот период птицы начинают искать себе пару. Подробно об истории Дня влюбленных - в отдельном материале

Сегодня влюбленные дарят друг другу подарки (по ссылке топ-30 оригинальных идей). Также в принято жениться и делать предложение руки и сердца. 

Еще 14-го публикуют в соцсетях и отправляют близким и друзьям прикольные, романтичные, красивые открытки и поздравления. Их - на русском и украинском языках - мы публикуем для читателей ниже. 

Картинки, открытки и поздравления с Днем Святого Валентина

с днем влюбленных

Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!

с днем святого валентина

В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нём моя любовь.

Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.

с днем влюбленных прикольные картинки

В этом розовом сердечке
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.

с днем святого валентина в стихах

С Днем влюбленных поздравляем!
Чувств Вам искренних желаем,
Счастья, нежности, добра,
Жизнь счастливой чтоб была!

Берегите нежность чувств,
Прочь гоните ссоры, грусть,
Наслаждайтесь счастьем Вашим,
Будет пусть оно лишь слаще!

с днем святого валентина гиф

День влюбленных на пороге.
Пожелать хочу тебе
Много радости, здоровья,
И везения в судьбе.

Пусть любовь придет большая
И накроет с головой.
Пусть вторая половина
Будет навсегда с тобой!

с днем влюбленных гиф

В этот день февральский,
Зимний и холодный,
Шлю кусочек ласки
Тёплой, беззаботной.

И любви немножко,
Поцелуй горячий,
Нежности в ладошках
Тут же я припрячу.

Пусть тебя всё это
В сердце согревает,
Чтоб в нём было лето
Вечным. Обнимаю.

с 14 февраля гиф

С днём влюблённых поздравляю,
Счастья и любви желаю.
Пусть любовь к тебе придёт
И отныне не уйдёт.

Пусть уйдут долой напасти,
А побольше чтобы страсти.
Пусть сбываются мечты,
В мире больше доброты!

открытка с днем влюбленных

Поздравляю с Днём влюблённых!
Чувства в сердце пусть кипят,
Свет и нежность будут дома,
Расцветает счастьем взгляд.

Все мечты осуществятся,
Манит радость пусть вперёд,
Чтобы жить и улыбаться
Каждый день и круглый год!

з днем святого валентина

Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З днем Святого Валентина!

з днем святого валентина привітання у віршах

Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем Святого Валентина!

з днем святого валентина 14 лютого 2021

Хочу з днем Валентина привітати,
Та цю валентинку подарувати.
Милуйся, читай й бережи,
А якщо скучаєш – дзвони!

я тебе кохаю

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.