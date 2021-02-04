В пятницу в Украине снова ожидается похолодание. 5 февраля в северных областях температура воздуха в ночные часы снизится до 7-12 градусов мороза, а днем прогнозируют не выше 3-9 градусов ниже ноля.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, на остальной территории Украины в последний рабочий день недели ожидается от +4 до -2 градусов. Теплее будет на юге - до +3-6 градусов.

"Ветер сменится на холодный северо-западный, будет порывистым, на востоке с штормовыми порывами.

Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях, на Днепропетровщине и Запорожье.

Однако уже завтра днем ​​в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории - будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег", - прогнозирует Диденко.

По ее словам, похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится.

"В Киеве завтра также будет очень скользко. Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5...-7 градусов, днем ​​в пятницу ожидается -3...-5 градусов", - сообщает синоптик и добавляет, что в выходные похолодание усилится.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах из-за метели и оттепели.

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