Верховная Рада 279 голосами "за" поддержала во втором чтении законопроект №1111 о финансовом лизинге.

Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании в четверг, 4 февраля.

Согласно законопроекту, финансовый лизинг является видом правовых отношений, в котором лизингодатель обязуется в соответствии с договором на срок и за плату передать лизингополучателю во владение и пользование как объект финансового лизинга:

имущество, принадлежащее лизингодателю на праве собственности и приобретенное им без предварительной договоренности с лизингополучателем;





имущество, специально приобретенное лизингодателем у продавца (поставщика) в соответствии с установленными лизингополучателем спецификациями и условиями.

Документ предусматривает, что госрегулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществляется Национальным банком Украины. В документе говорится, что лизинг считается финансовым, если к лизингополучателю переходят все риски и вознаграждения (выгоды) по пользованию и владению объектом финансового лизинга и выполняется хотя бы одно из следующих условий:

объект финансового лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75% его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании договора финансового лизинга, или иного договора, определенного договором финансового лизинга, в течение срока действия договора финансового лизинга приобрести объект финансового лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене и на условиям, которые предусмотрены таким договором финансового лизинга или иным договором, определенным договором финансового лизинга;





сумма лизинговых платежей на момент заключения договора финансового лизинга равна первоначальной стоимости объекта финансового лизинга или превышает ее;





балансовая стоимость объекта финансового лизинга на момент окончания срока действия договора финансового лизинга, предусмотренного таким договором, составляет не более 25% первоначальной стоимости (цены) такого объекта финансового лизинга по состоянию на начало срока действия договора финансового лизинга и т.п.

Закон также определяет объекты финансового лизинга.

Таким объектом может быть имущество, определенное индивидуальными признаками и которое соответствует критериям основных средств в соответствии с законодательством, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и относительно которого законом не установлены ограничения по передаче его в лизинг. При этом не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 закона "Об аренде государственного и коммунального имущества.

Напомним, в первом чтении данный законопроект был принят почти год назад - 16 января 2020 года.

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