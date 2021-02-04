Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал "Стране", как относится к решению закрыть телеканалы ZIK, NewsOne и "112". Он считает это решение спорным и уже подал на имя главы фракции Давида Арахамии заявление о созыве внеочередного заседания фракции, чтоб рассмотреть данный вопрос.

"Я не являюсь членом СНБО и не знаю, какие материалы там выдавались. Может, была какая-то аргументация. Я сейчас говорю не о решении, которые приняли, а форме решения. С точки зрения оформления, нужно было бы, как мне кажется, более юридически взвешено подойти. Потому что я, как адвокат в прошлом, вижу риски. Риски, которые в дальнейшем обрушат ту стратегию, которую выбрало для себя СНБО", - сообщил Качура.

Также он обратился к руководству фракции, чтобы собрать заседание фракции, на которое нужно пригласить секретаря СНБО.

"Потому что я пока не могу сделать для себя какие-то выводы, так как информация, которую предоставляли - секретная. Мы не владеем информацией точно также как и вы. Но я однозначно и категорически выступаю за свободу слова в Украине. Конкретно по этой ситуации нужно разбираться на заседании фракции", - сказал Качура.



Напомним, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112 Украина. "Страна" подробно описала, как на это отреагировали Украина и мир в своем материале.

Также мы приводили, что на этот счет думают юристы. В частности, "Страна" опросила известных украинских юристов - законно ли вообще блокировать телеканалы без суда и следствия и какие это будет иметь последствия для правового поля Украины.