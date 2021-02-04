Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах из-за метели и оттепели
Украинские спасатели предупредили любителей зимнего отдыха о высокой снеголавинной опасности в Карпатах в период 4 и 5 февраля.
Об этом сообщается на станице ГСЧС в соцсети.
"По данным Укргидрометцентра, 4-5 февраля, в связи с метелями, на высокогорье Ивано-Франковской области и, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность!" - говорится в сообщении.
Также спасатели рекомендуют путешественникам заранее планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов у спасателей.
Ранее "Страна" писала о том, что в Карпатах в последний день января потерялись пятеро туристов.
Также мы сообщали, что в Карпатских горах спасли двух любителей сноуборда из Киева и Днепра, которые из-за тумана слетели в ущелье.