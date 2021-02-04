Украинские спасатели предупредили любителей зимнего отдыха о высокой снеголавинной опасности в Карпатах в период 4 и 5 февраля.

Об этом сообщается на станице ГСЧС в соцсети.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 февраля, в связи с метелями, на высокогорье Ивано-Франковской области и, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность!" - говорится в сообщении.

Также спасатели рекомендуют путешественникам заранее планировать свои маршруты и не забывать о регистрации походов у спасателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Карпатах в последний день января потерялись пятеро туристов.

Также мы сообщали, что в Карпатских горах спасли двух любителей сноуборда из Киева и Днепра, которые из-за тумана слетели в ущелье.