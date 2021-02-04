Английские ученые выяснили, насколько эффективна одна доза вакцина от коронавируса производства американской и немецкой компаний Pfizer/BioNTech, которую получит Украина.

Об этом пишет Guardian.

Профессор Пол Хантер и доктор Джули Брейнард из Университета Восточной Англии проанализировали израильскую кампанию по вакцинации от коронавируса.

По данным исследователей, через три недели (21 день) после разовой дозы вакцины от Pfizer/BioNTech иммунитет вырабатывает антитела на уровне 90%. При этом в первые восемь дней после получения первой дозы риск заражения возрастает. Ученые предполагают, что это происходит из-за того, что после прививки люди расслабляются и теряют осторожность.

В то же время выводы британских ученых противоречат результатам израильского исследования. Куратор кампании по вакцинации профессор Нахман Аш в январе говорил, что единственная доза Pfizer/BioNTech оказалась менее эффективной (52%), чем считалось предварительно.

Ученые добавили, что при обследовании жителей Израиля, получивших лишь одну дозу препарата, сразу после вакцинации уровень защиты был почти что нулевым - вплоть до 14 дней. Однако затем иммунитет начинает постоянно расти, достигая показателя в 90% на 21-й день после прививки, при этом более не улучшается.

Напомним, в феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech. Вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с примечанием "для экстренного применения", то есть для уязвимых категорий граждан. От других инъекции "Пфайзер" отличаются жесткими требованиями к условиям хранения. Она должна находиться при температуре -70 градусов по Цельсию.

Между тем, как сообщалось, в Испании после прививки Pfizer ковид подхватили все 78 жильцов дома престарелых, семеро умерли, а в Швейцарии пять человек умерли после вакцинации этим препаратом.