Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.

Соответствующее решение народные депутаты приняли в ходе заседания парламента.

В частности, за принятие соответствующего законопроекта №4531 за основу голоса отдали 334 народных депутата.

"Проблема в том, как теперь восстановить конкурсы быстро... Проект закона предлагает достаточно амбициозную версию, как это можно сделать. В течение 4 месяцев со дня вступления в силу предлагается объявить конкурсы на должности категории "А" и в течение 9 месяцев - "Б" и "В" . Соответственно, контракты продолжат действовать в течение 5 месяцев для категории "А" и 1 года - для "Б" и "В", - заявил глава партии "Слуга народа", один из инициаторов законопроекта, нардеп Александр Корниенко во время выступления в зале.

Помимо этого он отметил, что по состоянию на вчерашний день, 3 февраля, количество объявленных отборов на госслужбу составляет 22 111 - более 10% всей государственной службы. Из них на категорию "А" - 141, на категорию "Б" - 5450, и на категорию "В" - 16,5 тысяч.

Законопроект №4531 предлагает внести изменения в некоторые законы, которые бы отменяли дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения и установить, в частности, что конкурсы на должности, занимают лица, с которыми до вступления в силу настоящего Закона заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, объявляются:

на должности государственной службы категории "А" - в течение четырех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона;

на должности государственной службы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада планирует рассекретить зарплаты руководства госкомпаний. За принятие законопроекта №3952 за основу проголосовали 282 депутата при минимально необходимых 226.

Также напомним, что в Украине появится еще один вид госслужбы. В частности, это будет парламентская служба. К претендентам на должности определены общие и специальные требования.