Закрытие трех оппозиционных телеканалов спровоцировало агрессию националистов к другим "неправильным" с их точки зрения СМИ.

Под телеканалом "Наш" сегодня прошла акция радикалов, которые требуют закрыть это медиа - вслед за каналами Newsone, 112 и Zik. Называлось мероприятие характерно - "Додавить гнид".

Его возглавил глава С14 Евгений Карась. Но закошмарить канал не удалось - журналисты вышли навстречу националистам и начали задавать им довольно неудобные вопросы.

По итогу Карась, который пытался изначально выдерживать дискуссию, быстро скатился в оскорбления, угрозы и крики. А его сторонники пытались штурмовать здание телеканала, но были отбиты полицией.

"Страна" разбиралась, что произошло под стенами телеканала.

"Бери тыщу баксов и выкидай микрофон!"

Сначала Карась солировал и рассказывал, что националисты пришли требовать закрытия канала. И выразил предположение, что журналисты струсят и к нему не выйдут. Рядом с ним стоял парень со свастикой на шапке.

Но телеведущие "Нашего" вышли. В перепалку с националистом вступил один из фронтменов канала Макс Назаров.

"Ты знаешь номер правоохранительных органов - 102. Знаешь, где следственный отдел. Есть твой непосредственный руководитель Артем Сытник (Карась состоит в общественном совете при НАБУ - Ред.). Есть Нацсовет по ТВ - все рычаги влияния. Если есть вопросы, мы готовы отвечать по законам Украины, а не по твоим понятиям".

"Я здесь, чтобы обратить внимание, что Зеленский забыл закрыть вас. Всех закрыл, а вас забыл", - сказал на это глава С14.

Назаров спросил у Карася, почему их должны закрыть. "Почему? Вы работаете на Россию", - ответил тот.

"А есть доказательства, что мы работаем на Россию? Мы серьезные ребята. У тебя есть прямые доказательства, что Макс Назаров, Полуев, Мураев, работают на Россию? Даже когда мы рискнули, проконсультировавшись с юристами, включить в эфире Мирошника (представитель "ЛНР"), он начал продвигать российскую пропаганду, но мы противостояли как украинские журналисты, напомнили, чей Крым, Донбасс, Донецк. Какая российская пропаганда? Вы просто должны привыкнуть, что в Украине живут люди с разной идеологией, политической позицией, с разным языком. Всё. Если есть претензии - по закону. Пожалуйста!", - пытался объяснить Назаров.

Карась начал спрашивать, считает ли телеведущий закрытие каналов, связанных с ОПЗЖ, наступлением на свободу слова.

Назаров сослался на юристов, которые назвали это решение незаконным. И привел в том числе мнение Нацсовета по ТВ, который заявил, что оснований отзывать у них лицензию пока нет.

В разговор вмешался телеведущий Владимир Полуев, который спросил у Карася, поддерживает ли он арест обвиняемого в убийстве Шеремета Антоненко. Глава С14 ответил, что нет. Тогда Полуев напомнил, что по Антоненко идет следствие и суд. А каналы почему-то нужно закрывать без этих "формальностей".

Но Карась с этим не согласился и заявил, что в критических ситуациях можно и так.

"То есть, против тех, кто вам не нравится - нарушаем закон, против тех, кто ваш - придерживаемся?", - удивился Полуев. Карась на это сказал, что Антоненко задерживали "представители иностранного государства, ФСБ или КГБ Белоруссии". Хотя это было МВД Украины.

"Ты можешь сейчас пойти с нами в студию и высказать свои взгляды?", - спросил Назаров. "Я не могу говорить с русским миром", - ответил Карась. "Так, а сейчас ты что делаешь?", - спросили в ответ журналисты.

Драки, газ и задержания

В какой-то момент мирная дискуссия, видимость которой пытался поддерживать Карась, перешла в конфликтную. На середине речи Макса Назарова кто-то сзади начал кричать: "Чемодан, вокзал, Россия!". Националисты начали это скандировать.

Потом беседа снова продолжилась, Карася продолжали звать на эфир. Но его сторонники попытались перейти в наступление и прорваться к зданию канала. Им навстречу бросился спецназ полиции, нескольких человек задержали. Националистов оттеснили, в том числе используя слезоточивый газ.

То есть на штурм они пошли во время переговоров с руководством канала.

Интересно, что Карась все это время спокойно стоял рядом с группой телеведущих "Нашего". Они поинтересовались: "А чего вы с ними не толкаетесь? Зачем вся эта картинка?". Этот вопрос задал исполнительный продюсер канала Николай Буга, который принес Карасю и его соратникам поесть.

"Ты что бессмертный, придурок? Ты вышел нас потроллить? Тут война, ты работаешь на Россию и вышел пошутить шуточку? Ты тупорылый, чи шо?", - начал заводиться и переходить на крик спокойный до этого Карась. Видно, пора было сбрасывать маску "дипломата".

Он начал допытываться, какая зарплата у продюсера и где он живет. "Зачем тебе?". "Как зачем? Потому что я тебя спрашиваю", - привел "железный" аргумент Карась. Он начал кричать, что это деньги из России. Журналисты ответили, что на владельца канала Мураева наложены санкции в РФ.

Но Карася уже было не остановить. Он начал буквально орать, что сепаратисты убивают украинцев, "насмотревшись ваших каналов".

"Клоун, ты на войне был? У меня были пленные боевики, которые объясняли свои действия тем, что они смотрели ваши конченные каналы, п@сы. Вы понимаете, г@ны? Люди идут потом убивать, в тюрьму садятся, потому что насмотрелись ваши г@ские программы. Ты п@на в тылу, получая тысячи баксов, вынуждаешь идиотов на Донбассе брать в руки оружие.

Это говорили они мне в Авдеевке. Пойми это, конченый идиот, ты сидишь в тылу, показываешь им брехню про хунту, про Рабиновича, конченная ты тварюка. Из-за тебя. Ты получаешь бабло и брешешь, а потом они идут стрелять в украинскую армию, они обстреливают наши города.

Сколько тебе п@с заплатить, чтоб ты уволился? Ты на работе или ты идейный, с@а? Объясни мне, если ты идейный русский г@н, то ты враг Украины. Если ты на зарплате - твоя цифра. Я сейчас тебе деньги заплачу".

Далее подошел юрист телеканала и спросил Карася: "Вы нас будете бить?". "Смотря что вы будете делать, один тут уже хотел на пику попасть", - ответил глава С14, кивая на продюсера. "Я хочу, чтобы вас закрыли", - объяснил Карась суть своего пребывания на акции. "А я хочу на Марс", - ответил адвокат.

Карась начал развивать мысль о том, что журналисты "Нашего" - "продажные шкуры". И стал предлагать им деньги за увольнение.

"Бери деньги и уходи!", - кричал он им.

Продюсер канала попытался узнать, откуда у Карася деньги и где он вообще работает, но тот перешел на другого журналиста: "Выкидай микрофон - и даю тыщу баксов!". "Евгений, почему вы так много о деньгах говорите. Это центр вашего мировоззрения?", - ответил он. "Выкидай микрофон, или ты российская шкура", - не сдавался Карась.

Периодически сторонники Карася из задних рядов бросали снежки. Потом акция завершилась. По ее итогам задержали пятерых националистов.

Но этим дело не кончилось. Уже после окончания акции неизвестный в маске напал на журналиста канала Олега Нечая и выбил у него микрофон.

Полное видео акции

Краткие итоги акции подвел Макс Назаров в своем телеграмм-канале:

"Итак:

ребята отработали час и расходятся,

Корчинский опоздал, поэтому гонорара не будет,

а кроме шуток, абсолютно подготовленные речевки, фразочки и линия «диалога»,

напомню, мы не собирались выходить, но раз уж Карась позвал - что ж отсиживаться,

бой мы начали диалогом, аргументами и конкретными вопросами, Женя растерялся и не смог ничего сказать в ответ,

после - продолжил громко вспоминать моё настоящее имя, а в ответ речевки толпы «Назаров, чемодан, Россия»,

еще дальше - команда «штурма» канала, а сам Карась стоял, словно Ленин, и наблюдал за происходящим,

под финал радикал начал предлагать мне и коллегам деньги за увольнение с телеканала,

на вопрос, откуда у него деньги, если в его декларации и 20 тысяч в год не набирается - ответа не было, только дикий крик,

думаю, вы знаете на кого и под кого работает Женя и его побратимы,

сегодня пикетируют «наш», завтра «столичный» рынок, а послезавтра «русскую» баню".

Известный юрист Андрей Портнов так оценил акцию:

"По событиям вокруг телеканала Наш — в стране полностью воспроизведена атмосфера времён Порошенко".