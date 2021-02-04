Австрийское правительство в очередной раз приняло решение об ужесточении карантинных ограничений в стране. В частности, новые меры касаются приезжающих из-за границы людей.

Об этом информирует издание The Local.

C 10 февраля прибывшие в Австрию должны продемонстрировать отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный тест на антиген коронавируса в дополнение к онлайн-регистрации

Уже со среды граждане, которые регулярно пересекают границу для поездки на работу, должны будут регистрироваться онлайн раз в неделю и предоставлять отрицательные результаты тестов также раз в неделю. При этом они не обязаны будут проходить самоизоляцию.

Вечером 3 февраля власти заявили, что путешественники все еще смогут покидать самоизоляцию через пять дней, если у них будет отрицательный тест на коронавирус.

В то же время существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией будет расширен. Чтобы туристы не пересекали границу, насколько это возможно, ужесточается контроль в горнолыжных зонах.

Напомним, недавно правительство Австрии приняло решение еще раз продлить уже третий локдаун в стране, введенный 26 декабря, до 7 февраля. Ранее предполагалось, что жесткие карантинные ограничения перестанут действовать в стране с 24 января.

Локдаун в Австрии предполагает запрет на работу ресторанов, непродовольственных магазинов, музеев, отелей и сферы услуг.

Также мы писали, что с 25 января в стране введено обязательное ношение маски FFP2 в общественных местах.