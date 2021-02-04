Перечень запрещенных к ввозу в Украину книг пополнился еще тремя наименованиями.

Под запрет попали такие произведения: "Дорогами Апокалипсиса" (Георгий Савицкий), "Унесённые Майданом. Украинский дневник" (Константин Кеворкян) и "Черное солнце Украины. История неонацистского движения "Азов" (Алексей Кочетков). Об этом сообщается на сайте Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио), уточняя, что содержание этих книг направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды.

Таким образом, на сегодня в данном перечне находится 233 наименования книг.

В Госкомтелерадио заявили, что основное назначение списка - сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" писала о том, почему в Украине запретили книги Булгакова, Акунина и сказки про Илью Муромца.

Также м сообщали, что известно о чиновнике, который запретил книги Акунина и Булгакова.