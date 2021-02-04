Названы имена погибших при пожаре в больнице в Запорожье
В Запорожье установили имена всех погибших в результате пожара в инфекционной больнице. Кроме молодого врача Ольги Гливы, умерли еще три пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Имена погибших публикует vesti.uа в четверг, 4 февраля.
Среди них женщины от 68 до 90 лет, все они проживали в Запорожье:
- Захарова Нина Ивановна, 1952 года рождения;
- Поплавка Валентина Ивановна, 1945 года рождения;
- Вагина Майя Соломоновна, 1930 года рождения.
Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. В эпицентре огня оказались 12 человек, четверо из которых погибли, а восемь были госпитализированы - но уже из-за дыма и огня. В Запорожской области завтра объявят траур по жертвам пожара.
Также "Страна" подробно писала о том, почему в главном ковидном госпитале Запорожья заживо сгорели люди.