В Запорожье установили имена всех погибших в результате пожара в инфекционной больнице. Кроме молодого врача Ольги Гливы, умерли еще три пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Имена погибших публикует vesti.uа в четверг, 4 февраля.

Среди них женщины от 68 до 90 лет, все они проживали в Запорожье:

- Захарова Нина Ивановна, 1952 года рождения;

- Поплавка Валентина Ивановна, 1945 года рождения;

- Вагина Майя Соломоновна, 1930 года рождения.

Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. В эпицентре огня оказались 12 человек, четверо из которых погибли, а восемь были госпитализированы - но уже из-за дыма и огня. В Запорожской области завтра объявят траур по жертвам пожара.

Также "Страна" подробно писала о том, почему в главном ковидном госпитале Запорожья заживо сгорели люди.