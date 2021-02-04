В Мариуполе обнаружили крупный тайник с боеприпасами, в котором было более 1 600 гранат, пистолеты и 124 ящика патронов. Правоохранители проводят следственные действия по поиску лиц, причастных к незаконному хранению оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"В одном из заброшенных зданий в Приморском районе Мариуполя обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование, по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Напомним, в Одессе у местного жителя изъяли арсенал оружия, в котором были пистолеты, взрывчатка и боеприпасы.

Также сообщалось, что в поселке Станица Луганская местный житель хранил в подвале ручные гранаты и гранатомет.