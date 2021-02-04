Сегодня националисты пришли под здание телеканала "Наш" с требованием его закрыть.

Акцию анонсировали еще вчера члены С14, Правого сектора и других организаций под характерным лозунгом "Додавим гнид". То есть, призывая закрыть этот канал следом за 112, Newsone и Zik, которые вчера отключили от вещания решением СНБО и Зеленского.

Возле телеканала перед акцией выстроились кордоны полиции, которые не подпустили радикалов к зданию. Телеведущие Макс Назаров, Владимир Полуев и другие вышли к националистам и начали общаться с главой С14 Евгением Карасем.

Общение быстро перешло на уровень перепалки. Назаров и Полуев потребовали назвать, какие нормы закона нарушил их канал. Карась ответил, что они "российские шкуры" и спросил "вы на войне были"? Националист быстро сорвался на крик и начал матерно оскорблять журналистов. А также предлагать им деньги за увольнение с канала.

В один момент радикалы пытались прорваться к зданию канала. Произошла потасовка с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ, есть задержанный.

После этого акция снова перешла в характер перепалки. Карась снова начал предлагать журналистам деньги за увольнение с каналов. На вопрос, откуда у него деньги, националист ответил: "Та какая разница".

Во время этого "диалога" Карась обзывал журналистов "идиотами", "п...сами", "кончеными" и так далее.

Прямая трансляция стычек под каналом "Наш"