Верховная Рада 253 голосами "за" проголосовала за принятие законопроекта №3450 о внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно упорядочения вопросов защиты обличителей коррупции.

Соответствующее решение народные депутаты приняли в ходе заседания парламента в четверг, 4 февраля.

Данная инициатива разработана с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Согласно законопроекту, финансирование мероприятий по организации работы Единого портала сообщений обличителей может быть покрыто за счет международной технической помощи, предоставляемой Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК).

Документ, по задумке его авторов, обеспечит значительную экономию средств государственного бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что для обеспечения надлежащего уровня защиты информации, которая будет поступать через каналы сообщений, наиболее оптимальным техническим решением является развертывание отдельной независимой информационно-телекоммуникационной системы (ИТС) сбора, анализа и хранения сообщений обличителей. Стоимость развертывания такой ИТС в каждом отдельном органе (только министерств и других ЦОИВ сегодня насчитывается более 80), может стоить от 2 до 5 миллионов гривен, тогда как единого портала сообщений обличителей в целом может не превысить указанной предельной суммы.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции, который парламент принял в 2019 году. Этот закон инициировал президент Владимир Зеленский. Еще на этапе предвыборной кампании он анонсировал для украинцев возможность сдавать коррупционеров за "премии" - 10% от награбленного нечистыми на руку чиновниками.

Ранее "Страна" разбиралась, почему этот законопроект на заработал на практике.