В Николаеве на взятке задержали чиновников минюста и посредника
В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с оперативниками Национальной полиции за получение систематических взяток задержали трех государственных исполнителей.
Об этом пишет ресурс "Преступности.НЕТ" со ссылкой на слова источника в прокуратуре.
"На данный момент задержаны три государственных исполнителя и посредник. Среди задержанных оказалась начальница Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве. Должностные лица за "правильно проведенный" аукцион вымогали более пятидесяти тысяч гривен и были задержаны при получении одного из оговоренных траншей", - сообщил источник.
На данный момент продолжаются следственные действия, проводятся обыски по месту жительства и работы задержанных.
Напомним, первый заместитель директора Национального агентства по аккредитации Украины попался на взятке в 2,5 тысячи долларов.
Также сообщалось, что в Киеве полицейские удерживали в гараже мужчину и требовали от него взятку за незаконный янтарь.