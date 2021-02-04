В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с оперативниками Национальной полиции за получение систематических взяток задержали трех государственных исполнителей.

Об этом пишет ресурс "Преступности.НЕТ" со ссылкой на слова источника в прокуратуре.

"На данный момент задержаны три государственных исполнителя и посредник. Среди задержанных оказалась начальница Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве. Должностные лица за "правильно проведенный" аукцион вымогали более пятидесяти тысяч гривен и были задержаны при получении одного из оговоренных траншей", - сообщил источник.

На данный момент продолжаются следственные действия, проводятся обыски по месту жительства и работы задержанных.

Напомним, первый заместитель директора Национального агентства по аккредитации Украины попался на взятке в 2,5 тысячи долларов.

Также сообщалось, что в Киеве полицейские удерживали в гараже мужчину и требовали от него взятку за незаконный янтарь.