В отделении реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, где в ночь на 4 февраля произошел смертельный пожар, не было сигнализации.

Об этом со ссылкой на председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха пишет "Укринформ".

"В этом помещении не было системы противопожарной сигнализации. Но мы уже предварительно разбирали ситуацию, повлияло ли это или нет, потому что был взрыв... Но есть требования закона, и сигнализацией должны быть оборудованы все учреждения", - сказал Старух.

По его информации, взрыв в одном из боксов произошел в момент, когда там подключали аппарат искусственной вентиляции легких. Взорвался не кислородный концентратор, а система, которая кислород качает. Что именно спровоцировало ЧП, выясняет полиция.

Представитель ГСЧС Украины в Запорожской области Алексей Дунаев заявил, что проверка противопожарной безопасности в больнице проводились в прошлом году.

"Проверка была. В прошлом году. Предписания есть. Огнетушители были, они использовались. В помещении сигнализации противопожарной не было. В предписании это было указано... Видимо не успели установить сигнализацию", - заявил Дунаев.

Губернатор Запорожской области рассказал, что в регионе десятки учреждений лишены действенной системы противопожарного информирования.

"Десятилетиями принимались эти помещения и десятилетиями никто не обращал на это внимание. Сегодня сказать, что вот не установили сигнализацию в каком-то учреждении... Ясно, что это нарушение, без сомнения. А теперь у нас идет расплата", - сказал Старух.

Напомним, 3 февраля Рада усилила ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

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