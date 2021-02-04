Суд дал разрешение на задержание бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в заказе убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом сообщается на сайте МВД, где опубликована информация о розыске экс-сотрудника спецслужбы.

В графе, где указывается мера пресечения, указано, что суд разрешил задержание Нескоромного. Также обозначена дата исчезновения бывшего зама главы СБУ - 29 января 2021 года.

Напомним, в конце января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого замглавы СБУ к организации подготовки убийства. Нескоромному объявили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Среди доказательств, подтверждающих причастность Нескоромного к подготовке убийства Наумова, есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи его разговоров с сотрудником Антитеррористического центра СБУ Юрием Расюком и другими лицами.

22 января правоохранители в Киеве попытались задержать Дмитрия Нескоромного, однако ему удалось сбежать прямо в наручниках.

Ранее Нескоромный пообещал раскрыть не известную общественности информацию о главе СБУ Иване Баканове и главе Офиса президента Андрее Ермаке.