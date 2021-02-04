После того, как украинцы пережили снежный циклон и транспортный коллапс, погода сменилась на почти весеннюю - во многих регионах страны середина недели стала дождливой, в Киеве в среду и четверг тоже идут дожди с мокрым снегом и наблюдается плюсовая температура в пределах +3...+5.

Впрочем, такая погода уже завтра сменится на морозную. В столице днем ожидается -3...-5 (аналогичные сегодняшним показатели со знаком минус) и гололед.

На ближайших выходных, 6 и 7 февраля, на севере и западе страны ожидаются снегопады. Холоднее всего будет в Сумах (-19...-21). В Киеве ожидается -14...-16 и снег.

Пик февральских морозов настигнет столицу под День Валентина. Синоптики уже прогнозируют рекордные -24...-25, которых не было даже во время крещенских морозов.

Собрали данные о том, какие погодные изменения ждут украинцев.

Гололед и резкое похолодание

Жителей столицы уже предупредили о предстоящем гололеде и похолодании. По данным Укргидрометцентра, сегодня ночью, 5 февраля морозы ударят до -9 и пойдет снег. Утром в пятницу ожидается -3..-5°, на дорогах - гололед.

Синоптик Наталья Диденко призывает всех киевлян использовать сегодняшний день, чтобы завершить все свои дела.

"Киевляне! Еще раз.

Идет к снижению температуры воздуха.

Уже вечером и завтра - очень скользко.

Гололед!

Набегайтесь по делам днем, потому что потом будем передвигаться, как пингвины", - написала она на своей странице в Facebook.

Водителей не только Киева, но и других областей, трассы которых заливает ледяным дождем, призывают быть внимательнее на дорогах.

В КГГА сообщили, что задействовали 174 машин спецтехники и 388 коммунальных работников для обработки путепроводов, брусчатки, подъемов и спусков, чтобы не допустить намерзания снега и льда.

В выходные температура воздуха в Киеве ночью снизиться до -13...-16, а днем незначительно поднимется до -6...-12. Ветер восточный и северо-восточный, до 12 м/с.

В Карпатах 6 февраля будет наблюдаться снижение температуры. Ночью до -11...-16°, днем около -5...-10°.

На юге и западе синоптики обещают похолодание до -9° ночью и до -5° днем. На Закарпатье и в Одесской области температура воздуха будет 0...+5°.

Впрочем, холоднее всего будет на этих выходных в Сумах. Там передают -11...-13 днем, а ночью до -21°.

С понедельника, 8 февраля, температура воздуха в Украине снова поднимется, местами пройдет снег, а днем в юго-западной части страны - преимущественно дождь. В большинстве областей синоптики прогнозируют ослабление морозов на 3-6°. На Закарпатье 7 февраля без осадков, 8 февраля дождь; температура ночью до +5°, днем ​​+6...+11°.

Какой будет февраль-2021

По данным ресурса Gismeteo, самый снежный день в Киеве ожидается 10 февраля. А эпицентр морозов выпадет в аккурат на праздник всех влюбленных - День святого Валентина.

14 февраля будет -14° днем и -25° ночью. Некоторые синоптики уже предполагают, что среднесуточные показатели дня побьют многолетние значения, ведь по данным метеорологов, даже в самый холодный день января 20.01.2021, было теплее. Напомним, тогда минимальная температура опустилась до -20,2°.

Самым холодным днем 14 февраля был в 1911 году, когда температура в Киеве опустилась до -28.8°.

В конце февраля-2021 вероятна оттепель.

Также отметим, что февраль предыдущего года был аномально теплым, а метеорологической зимы мы так и не дождались.

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура февраля будет в пределах от -3 до +1°. В Крыму до +3, что на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма - до 73-110 мм.

По данным Gismeteo, 14 февраля станет самым холодным днем этого месяца