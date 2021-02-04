Главврач горевшей больницы в Запорожье назвал причину пожара
Пожар в инфекционной больнице Запорожья возник в отделении реанимации. Там из-за возгорания медицинского оборудования загорелся один из боксов.
Об этом сообщил главврач больницы Владимир Шинкаренко, пишет 061.ua.
"Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - сказал он.
По словам Шинкаренко, бригады скорой помощи совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них 7 человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы два сотрудника больницы, которые получили ожоги.
"Врач приемного отделения проявил мужество и героизм и своими действиями он приблизил вариант, когда люди остались живы", - сообщил главврач.
Напомним, "Страна" разибралась, почему в главном ковидном госпитале Запорожья заживо сгорели люди.
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