На данный момент во всем мире существует около четырех тысяч вариантов мутаций коронавируса. При этом очень маловероятно, что уже разработанные вакцины будут эффективны в борьбе с новыми штаммами.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию Надим Захави в интервью SkyNews.

"Все производители, Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и другие, изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту - сейчас во всем мире существует около 4000 вариантов Covid-19", - сказал замминистра.

Напомним, в середине января Всемирная организация здравоохранения  созвала экстренное заседание комитета по ЧС из-за новых мутаций коронавируса.

Также сообщалось, что британский штамм коронавируса грозит сорвать весенний матч Лиги чемпионов в Германии. Это связано с тем, что правительство ФРГ приняло решение закрыть авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

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