На данный момент во всем мире существует около четырех тысяч вариантов мутаций коронавируса. При этом очень маловероятно, что уже разработанные вакцины будут эффективны в борьбе с новыми штаммами.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию Надим Захави в интервью SkyNews.

"Все производители, Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и другие, изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту - сейчас во всем мире существует около 4000 вариантов Covid-19", - сказал замминистра.

Vaccines Minister @nadhimzahawi says it is "very unlikely" the current vaccine won't be effective against new variants, but that manufacturers are 'looking at how they can improve their jab to make sure we are ready for any variant'.



