Несмотря на отключение 3 февраля Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго", аварийная помощь со стороны смежных энергосистем не активировалась. Потеря 750 МВт мощности была компенсирована благодаря увеличению производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС.

Об этом в четверг, 4 февраля, информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что в среду, 3 февраля, гидроэлектростанции произвели 26,8 млн кВт-ч, что на 8 млн кВт-ч больше объемов торговых графиков.

"На Запорожской ТЭС энергоснабжение для собственных нужд было восстановлено 3 февраля в 21:22, а в 03:47 4 февраля - запущен в работу энергоблок №4, который сейчас работает с нагрузкой более 200 МВт. Энергоблок №1 включен в работу в 09:55 04 февраля, включение в работу энергоблока №3 по информации Запорожской ТЭС, ожидается сегодня в течение дня", - говорится в сообщении.

Также "Укрэнерго" уточнил обстоятельства вчерашнего аварийного отключения Запорожской ТЭС.

3 февраля в 19:26 действием защиты одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на ЗаТЭС и и ВЛ 150 кВ Луч - Большая Белозерка в сети ПАО "Запорожьеоблэнерго". Вместе с тем на ЗаТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 з нагрузкой 204 МВт. После этого, в 19:27 аварийно отключился блок №4 з нагрузкой 273 МВт. В итоге ЗаТЭС разгрузилась до 0 МВт с потерей питания для собственных нужд.

При этом все линии магистральной сети и подстанции НЭК в Запрожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.

Также в компании заявили, что для расследования причин аварии будет создана межведомственная спецкомиссия. Туда войдут и представители "Укрэнерго".

Ранее "Страна" публиковала видео аварии на Запорожской ТЭС, после чего город Энергодар был обесточен. Изначально мэр города Дмитрий Орлов не смог назвать причину аварии на ТЭС, но заявил, что "все блоки вдруг сели на ноль". В свою очередь в ДТЭК, которой принадлежит ТЭС, рассказали, что причиной стало замыкание на подстанции.

Напомним, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России на фоне дефицита угля на складах ТЭС. "Страна" подробно разбиралась, почему Украина снова закупает электроэнергию в РФ и что будет с тарифами.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.