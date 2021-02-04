Врачом, которая погибла во время пожара в инфекционной больнице Запорожья, оказалась 26-летняя Ольга Глива. Она окончила интернатуру в 2020 году и работала в реанимационном отделении анестезиологом.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского государственного медицинского университета, где училась погибшая.

"Медицина была ее призванием: Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов", - сказано в сообщении.

С начала пандемии девушка работала в реанимации с тяжелыми больными. Она переболела Covid-19, а после этого - еще раз вирусной инфекцией, осложненной пневмонией.

Ольга Глива до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов, в ночь пожара она дежурила в реанимации и погибла, когда эвакуировала больных.

Ольга Глива. Фото: Facebook/ Ольга Гліва

Напомним, "Страна" подробно писала о том, почему в главном ковидном госпитале Запорожья заживо сгорели люди.

Также мы писали, что кроме молодого врача в больнице погибли трое пациентов. В Запорожской области завтра объявят траур по жертвам пожара.