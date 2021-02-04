Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск, который двумя днями ранее заявил об уходе из Twitter, вернулся в соцсеть и опубликовал новый твит. После этого произошел резкий скачок стоимости криптовалюты Dogecoin.

Бизнесмен опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово Doge, убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.

По данным на 12:42 (по киевскому времени) криптовалюта Dogecoin выросла в цене более чем на 60%.

Напомним, ранее Илон Маск написал "биткоин" в своем сообщении и поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч. А перед этим, днем ранее, бизнесмен похвалил в своем Twitter игру Cyberpunk 2077, после чего акции ее разработчика - польской компании CD Projekt выросли на 19%.

Также мы рассказывали, что в конце января курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов всего за сутки.