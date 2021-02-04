Пятница, 5 февраля, в Запорожской области объявлена днем траура в связи со смертельным пожаром в главном ковидном госпитале региона.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Траурные мероприятия объявлены в память о трех пациентах и враче, которые погибли во время пожара в областной инфекционной больнице.

"На территории области будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания", - сказано в сообщении.

Напомним, Степанов срочно вылетел в Запорожье, где во время пожара в больнице погибли четыре человека.

Также мы писали о том, что Зеленский выразил соболезнования в связи с пожаром в больнице Запорожья.