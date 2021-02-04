В аннексированном Крыму задержали украинку при попытке пересечения границы в обход установленного пункта пропуска. Об этом со ссылкой на пограничное управлении российской ФСБ сообщило агентство "Крыминформ".

"Гражданка Украины без документов пыталась незаконно попасть через границу в Крым. Ее задержали в нескольких сотнях метров от автомобильного пункта пропуска "Армянск", - говорится в сообщении.

Крымские СМИ сообщают, что у задержанной 1966 года рождения "отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность". В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье о "пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в РФ". Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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