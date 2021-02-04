Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, на первое место вышла бы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На втором месте идут "Слуги народа", а на третьем - "Европейская солидарность". При этом месяц назад "слуги" были на первом месте.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.

Вот как распределились голоса украинце:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%),

"Слуга народа" (18,6%),

"Европейская солидарность" - 15,2%,

"Батькивщина" - 12,2%,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%,

Радикальную партия - 4,7%,

"Сила и честь" - 4,5%,

"За майбутне"- 4,4%,

"Голос" - 3,5%,

партия Шария - 3,4%,

партия "Свобода" - 3,1%,

партия УДАР Виталия Кличка - 2,4 %,

Наш край- 1,4%.

Если сравнивать февральские данные с аналогичным опросом "Рейтинга" в январе, то показатели "Слуги народа" за месяц упали на 3%. А рейтинг "ОПЗЖ" поднялся на полтора процента, с 17,4% до 18,9%.

Напомним, ОПЗЖ возглавила рейтинг политических партий, обогнав "слуг народа" почти на 6%.

Также сообщалось, что президентский рейтинг Зеленского упал ниже 20%.