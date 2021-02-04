Еще один опрос фиксирует, что "Слуги народа" потеряли лидерство в рейтинге партий. На первом месте ОПЗЖ
Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, на первое место вышла бы "Оппозиционная платформа - За жизнь".
На втором месте идут "Слуги народа", а на третьем - "Европейская солидарность". При этом месяц назад "слуги" были на первом месте.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.
Вот как распределились голоса украинце:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%),
- "Слуга народа" (18,6%),
- "Европейская солидарность" - 15,2%,
- "Батькивщина" - 12,2%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%,
- Радикальную партия - 4,7%,
- "Сила и честь" - 4,5%,
- "За майбутне"- 4,4%,
- "Голос" - 3,5%,
- партия Шария - 3,4%,
- партия "Свобода" - 3,1%,
- партия УДАР Виталия Кличка - 2,4 %,
- Наш край- 1,4%.
Если сравнивать февральские данные с аналогичным опросом "Рейтинга" в январе, то показатели "Слуги народа" за месяц упали на 3%. А рейтинг "ОПЗЖ" поднялся на полтора процента, с 17,4% до 18,9%.
Напомним, ОПЗЖ возглавила рейтинг политических партий, обогнав "слуг народа" почти на 6%.
Также сообщалось, что президентский рейтинг Зеленского упал ниже 20%.