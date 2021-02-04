Парламентский рейтинг ОПЗЖ выше,чем у других партий. Фото: "Страна"

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, на первое место вышла бы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На втором месте идут "Слуги народа", а на третьем - "Европейская солидарность". При этом месяц назад "слуги" были на первом месте. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в начале февраля.

Вот как распределились голоса украинце: 

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" (18,9%), 
  • "Слуга народа" (18,6%),
  • "Европейская солидарность" - 15,2%,
  • "Батькивщина" - 12,2%,
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%,
  • Радикальную партия - 4,7%, 
  • "Сила и честь" - 4,5%,
  • "За майбутне"- 4,4%, 
  • "Голос" - 3,5%,
  • партия Шария - 3,4%,
  • партия "Свобода" - 3,1%,
  • партия УДАР Виталия Кличка - 2,4 %,
  • Наш край- 1,4%.

Если сравнивать февральские данные с аналогичным опросом "Рейтинга" в январе, то показатели "Слуги народа" за месяц упали на 3%. А рейтинг "ОПЗЖ" поднялся на полтора процента, с 17,4% до 18,9%.

Рейтинг партий. Скриншот http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/e045bffaf367da556f469ef02858c603.html

Напомним, ОПЗЖ возглавила рейтинг политических партий, обогнав "слуг народа" почти на 6%.

Также сообщалось, что  президентский рейтинг Зеленского упал ниже 20%.

 

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