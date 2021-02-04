Сегодня, 4 февраля, вышли в свет результаты социологического опроса, который провело агентство "Рейтинг". Из его итогов видно, что президентский рейтинг Владимира Зеленского за месяц упал на 5%

За февраль уровень поддержки гаранта составил - 21,2%, а за январь, по данным той же организации, был на отметке в 26,2%.

На второе место в президентской гонке, согласно опросу, выходит лидер ОПЗЖ Юрий Бойко - за него готовы проголосовать 17,1% избирателей. Месяцем ранее, по данным "Рейтинга" его показатель был 16,6%.

Порошенко и Тимошенко делят третье и четвертое места с 16,4 и 12,3 процентами.

Касаемо же рейтинга спикера Рады Дмитрия Разумкова, которого в последнее время обсуждают в качестве самостоятельного политика, то у него опрос фиксирует 3,2% популярности.

То есть Зеленский и Бойко выходят во второй тур выборов, если бы они прошли сейчас. "Рейтинг" дает во втором туре действующему президенту 60% голосов, а Бойко 40%. Также Зе побеждает и в других вариантах пар - с Порошенко и Тимошенко.

При этом социологи сравнили еще двух кандидатов - Бойко и Порошенко (они с высокой долей вероятности попадают во второй тур, если, Зеленский, к примеру, откажется идти на второй срок).

В этом раскладе Юрий Бойко получает 51% и выходит победителем из гонки.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Ранее "Страна" сообщала, что больше 60% украинцев хотят роспуска Верховной Рады.