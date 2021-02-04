Музыкант Вячеслав Моцардо, друг умершего в конце января актера Василия Ланового, считает, что в смерти артиста виноваты организаторы его выступлений.

Об этом пишет газета "КП".

В своем последнем интервью Лановой рассказывал, что сыграл спектакль 24 декабря 2020 года, когда он чувствовал себя очень плохо.

"Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать", - сказал Моцардо.

По его мнению, смерть Ланового была нелепой, а если бы не концерты, то артист был бы жив.

"Вася поехал на концерт в Тверь. До этого были Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски. Нужно сделать общую фотографию. Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда", - сказал музыкант.

Моцардо считает, что на Ланового "наседали" организаторы, грозя штрафными санкциями за отказ.

Напомним, "Страна" писала о том, чем запомнился один из самых красивых советских актеров Василий Лановой.

Также мы писали, что с Василием Лановым простились в Москве 1 февраля.