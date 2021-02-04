Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект посвященный разблокированию аукционов "Большой приватизации", которые были остановлены из-за пандемии коронавирусной болезни.

Соответствующее решение 284 голосами "за" нардепы приняли в ходе заседания в четверг, 4 февраля.

Согласно законопроекту, "с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".

При этом инициатива предусматривает, что в случае необходимости Кабинет министров может ограничить проведение аукционов "Большой приватизации".

Напомним, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах продать около 2700 из 3000 госпредприятий в рамках "большой приватизации".

Ранее мы писали, что Кабмин заявил о возможной продаже до 50% акций НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укрзализныця" и ГП "Укрпочта".