Рада поддержала в первом чтении возобновление аукционов "Большой приватизации"
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект посвященный разблокированию аукционов "Большой приватизации", которые были остановлены из-за пандемии коронавирусной болезни.
Соответствующее решение 284 голосами "за" нардепы приняли в ходе заседания в четверг, 4 февраля.
Согласно законопроекту, "с целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов".
При этом инициатива предусматривает, что в случае необходимости Кабинет министров может ограничить проведение аукционов "Большой приватизации".
Напомним, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах продать около 2700 из 3000 госпредприятий в рамках "большой приватизации".
Ранее мы писали, что Кабмин заявил о возможной продаже до 50% акций НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укрзализныця" и ГП "Укрпочта".