Правительство Украины продлит карантин в стране как минимум до 30 апреля, но скорее всего и это не станет конечной датой. Решение будет зависеть от развития пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе общей встречи ЕБА "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг, 4 февраля.

"Карантин мы будем продлять до 30 апреля, но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Он будет продляться в той или иной форме, возможно со смягчениями", - заявил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр уточнил, что сейчас все еще идет борьба с коронавирусом, и хотя победа ожидается уже в этом году, "апрель месяц – это показатель того, как мы будем жить далее".

Напомним, 9 декабря 2020 года Кабмин продлил режим чрезвычайной ситуации и карантин в стране до 28 феврали 2021 года.

Также сообщалось, что Кабмин в ближайшее время примет решение о возврате к адаптивному карантину. На данный момент в стране действуют ограничения "оранжевой зоны".