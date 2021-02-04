СБУ и СНБО сообщили, что указ о закрытии Newsone, Zik и 112 был введен на основании решения парламента 2018-го года, однако в нем фигурировали только два телеканала.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Указ о запрете телеканалов введен на основании решения парламента 2018-го года, — сообщило СБУ и СНБО. Понятно, что это незаконно, но сейчас о другом. В тогдашнем обращении парламента были указаны только Newsone и 112", - написал Портнов.

По его словам, по телеканалу Zik такого решения парламента не было, то есть санкции в отношении этого канала приняты на основании решения парламента, который его никогда не принимал.

"И это только один из грубых штрихов. Думаю, в Верховном Суде раскроются и другие явные фальсификации", - сообщил юрист.

Напомним, 2 февраля Зеленский своим указом о введении в действие решения СНБО закрыл телеканалы NewsOne, Zik и 112.

Также мы писали о том, что руководство фракции "Слуга народа" запрещает нардепам выступать в защиту закрытых телеканалов.