Аварию на Запорожской ТЭС, в результате которой город Энергодар на некоторое время остался без света, будет расследовать специальная комиссия.

Об этом информирует пресс-служба министерства энергетики Украины.

"3 февраля, в 19:26 на Запорожской тепловой электростанции отключились блоки 2,3,4 (суммарной мощностью 725 МВт) под действием технологических защит, после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов в результате короткого замыкания в сети. Причина короткого замыкания и срабатывания электрических защит будет установлена после работы комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в результате аварии были обесточены потребители Запорожьеоблэнерго с суммарной нагрузкой 24 МВт. В 20:30 все потребители были подключены к электропитанию.

В 21:20 был включен автотрансформатор №1, благодаря чему была повышена надежность питания потребителей Запорожьеоблэнерго и собственных нужд 2, 3, 4 блоков Запорожской тепловой электростанции. В 21:26 начали пусковые операции по включению блоков Запорожской тепловой электростанции в сеть.

Ранее "Страна" публиковала видео аварии на Запорожской ТЭС, после чего город Энергодар был обесточен.

Изначально мэр города Дмитрий Орлов не смог назвать причину аварии на ТЭС, но заявил, что "все блоки вдруг сели на ноль". В свою очередь в ДТЭК, которой принадлежит ТЭС, рассказали, что причиной стало замыкание на подстанции.