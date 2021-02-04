Министерство здравоохранения Украины разработало Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний. Реализовать ее планируют до 2030 года, а некоторые пункты ведомство намерено выполнить в 2021-м.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе онлайн-брифинга в четверг, 4 февраля.

По ее словам, эта стратегия уже подписана главой Минздрава Максимом Степановым и направлена в органы исполнительной власти для рассмотрения. Также план представлен для общественного обсуждения.

Минздрав планирует реализовать некоторые пункты уже в 2021 году, а именно:

обновить действующие стандарты лечения;





создать общий с общественными организациями коммуникационный план по профилактике онкозаболеваний;





запустить пилотный проект скрининга колоректального рака;





расширить доступ пациентов онкологического профиля к инновационным лекарственным средствам путем проведения государственной оценки медицинских технологий и заключения договоров управляемого доступа;





объединить врачебные специальности "врач гематолог детский" и "врач онколог детский" в единую специальность "врач гематолог-онколог детский";





обеспечить доступ к услугам паллиативной помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи во всех регионах страны.

Также Ирина Садовяк сообщила, что Минздрав намерен в текущем году разработать протоколы и стандарты лечения рака.

"В 2021 году Минздрав намерен реализовать план действий в соответствии с Нацстратегией по контролю онкозаболеваний. В частности, планируем обновить стандарты лечения онкозаболеваний и разработать новые. Планируем работать над протоколами и стандартами лечения рака легких, колоректального рака, рака молочной железы, желудка, лейкемии и лимфомы", - сказала она.

Ранее мы писали, что с апреля в Украине химиотерапию и другое лечение онкозаболеваний будут проводить за счет государства.

Также рассказывали, что ежегодно от рака умирают до 80 тысяч украинцев.