Сегодня главная зеркальная дата года - 12.02.2021, которая каждого человека, кто проявит желание жить благополучно, наделяет магическими способностями. Дату, которая одинаково читается справа налево и обратно, еще называют палиндромом или перевертышем.

В этот день также наступает Китайский новый год. Энергетика дня может усилиться за счет миллиона радостных эмоций жителей Поднебесной. Эзотерики уверены, что мысли сегодняшнего дня могут стать материальными.

Влияние зеркальной даты на события дня

Аспекты даты. Дата состоит из четырех двоек, двух единиц и пары нулей.

2 - с одной стороны, отвечает за дипломатичность и великодушие, означает корректность и добродушие, а с другой - определяет угрозу вмешательства в личное пространство, страх потерять свою позицию под давлением окружения. В сумме двойки дают 8 - знак бесконечности, который закручивает в непрерывный цикл все события дня.

- с одной стороны, отвечает за дипломатичность и великодушие, означает корректность и добродушие, а с другой - определяет угрозу вмешательства в личное пространство, страх потерять свою позицию под давлением окружения. В сумме двойки дают знак бесконечности, который закручивает в непрерывный цикл все события дня. 1 - про самостоятельность и критическое мышление, смелые и оригинальные суждения, понимание и правильную трактовку ситуаций. Отрицательное значение единицы - эгоизм, своеволие и цинизм.

- про самостоятельность и критическое мышление, смелые и оригинальные суждения, понимание и правильную трактовку ситуаций. Отрицательное значение единицы - эгоизм, своеволие и цинизм. 12 - число силы и руководства.

- число силы и руководства. 0 - усиливает негативные тенденции, но укрепляет стремление людей использовать сакральные знания и информацию о себе - во благо.

- усиливает негативные тенденции, но укрепляет стремление людей использовать сакральные знания и информацию о себе - во благо. 1+2= 3 . День рождает оптимизм, жизнелюбие и умение работать в кооперации.

. День рождает оптимизм, жизнелюбие и умение работать в кооперации. Если сложить числа дня и месяца - 1+2 + 2 = 5 , то получится духовный рост и поддержка семьи.

, то получится духовный рост и поддержка семьи. 1+2+2+2+2+1=10. Все цифры дня дают десятку - завершение одного этапа и одновременное начало следующего, более успешного. Это ключевое значение дня.

Нумерологи считают, что зеркальные даты открывают врата судьбы, а любые ограничения, которые скрывают личность человека, растворяются.

Свадьба. Нумерологи и астрологи этот день считают благоприятным для свадьбы в том случае, если свадебное торжество - обдуманный поступок, а заявление было заранее подано в ЗАГС.

Что нельзя делать 12 февраля 2021

Палиндром находится под влиянием новолуния (11 февраля), что означает отказ от прежних привычек и деструктивных обстоятельств, позитивный сдвиг. В этот день нельзя проявлять скупость, злобу, обидчивость и зависть.

Нельзя унывать, сплетничать или вспоминать прежние обиды. Негативные эмоции могут остаться навсегда в вашей карме.

Избегайте лени, не отлынивайте от своих рабочих обязательств. В понимании Вселенной поступки означают больше, чем слова и намерения, поэтому делай добрые дела, и получишь поддержку высших сил.

Не затевайте скандалы и ссоры. Так вы можете развернуть от себя благосклонность судьбы и ступите на дорогу постоянной конфронтации с близкими.

Не тратьте деньги на ненужное и удовольствия. Сегодня лучше приберечь финансы.

Не вспоминайте свои прежние ошибки, не предавайтесь самобичеванию. Неверие сравнимо с критикой божественного начала.

Самое страшное в этот день - пожелать другому несчатья. Будьте уверены, это с удвоенной силой свалиться на вашу голову, а не достанется врагам.

Как загадать желание и изменить судьбу 12 февраля

Если верить астрологам, то сегодняшняя дата способствует выходу человека из кризиса без привлечения собственных ресурсов - интеллектуальных, физических или материальных. Для этого нужно лишь выразить Вселенной свое намерение. Возьмите за основу одно направление жизни: работа, брак или здоровье. Сконцентрируйтесь на итогах, а не пути. Эмоционально представьте себе то, что вы хотите получить.

Чтобы устранить все препятствия на пути к достижению мечты, вы должны всем сердцем любить свои цели и свое будущее. Тогда вы не позволите неудачам лишить вас мужества и уверенности. Если же вы нарушили запрет и позволили допустить негативные события, мысленно попросите у вселенной прощения.

Можно составить список привычек, черт характера или родительских установок, от которых вы хотели бы отказаться. Ровно в 12:12 сожгите этот лист над пламенем свечи, ментально освобождаясь от лишнего груза.

Позвольте новому случиться в жизни

Единственный способ, который может распахнуть двери в новую жизнь - избавление от старых и ненужных вещей. Выбрасывайте в мусор все поломанные вещи, а также одежду, которую не носите. Считается, что если вы год не надевали вещь - то от нее пора избавиться. Не копите хлам - он мешает приобретать обновки.

Денежный ритуал с помощью клубка

Для привлечения финансов можно изготовить домашний талисман из мотка ниток зеленого цвета и мелкой медной монетки. Монету нужно обмотать нитками таким образом, чтобы получился клубок. После этого на него нужно капнуть эфирным маслом эвкалипта (можно купить в аптеке) и закрепить над входной дверью. Такой импровизированный амулет притянет в дом денежную удачу.