В Киевской области изъявили желание сделать прививку от коронавируса и дали на это согласие уже более 25 тысяч человек из групп риска. В регионе продолжается подготовка к вакцинации.

Об этом со ссылкой на директора департамента здравоохранения ОГА Елену Ефименко сообщает Киевская областная государственная администрация (ОГА).

"Подготовка к прививочной кампании в нашей области продолжается. Это важный процесс, и проходит он на Киевщине с соблюдением всех норм дорожной карты, утвержденной Министерством здравоохранения. Соответственно один из шагов, который мы уже осуществили, - провели верификацию данных по целевым группам для первого и второго этапа прививочной кампании", - сказала Ефименко.

По ее словам, из 25 159 человек на первом этапе будут вакцинироваться 5 725, а на втором - 19 434.

Также она добавила, что в области уже создали 23 мобильные бригады для проведения прививок на первом этапе. Кроме этого, провели аудит холодильного оборудования в учреждениях здравоохранения, которое может быть задействовано для хранения вакцины.

Напомним, план вакцинации от коронавируса в Украине включает пять этапов. На первом из них прививку должны сделать людям с критическим риском инфицирования: медработникам, задействованным в борьбе с ковидом, лицам в домах для людей пожилого возраста, военнослужащим ООС.

Во время второго будут вакцинировать людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования: соцработников и, людей старше 80 лет, а также других медицинских работников.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский может стать одним из первых людей в стране, которому сделают прививку от коронавируса. Он готов вакцинироваться, чтобы доказать безопасность препарата.