В четверг, 4 февраля, протестующие ФОПы, которые уже 51 день проводят бессрочную акцию протеста на Майдане Независимости с требование отменить фискализацию, приехали к резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспу.

Об этом сообщает журналист "Страны" с места событий.

Решение про проведение акции протеста в Конча-Заспе было принято вчера после того как комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращение движения SaveФОП.

Кроме того, лидер движения SaveФОП Сергей Доротич анонсировал, что ФОПовцы будут устраивать автопробеги к домам всех депутатов, которые провалили голосование.

Но в то время как ФОПовцы ждали кортеж Зеленского у главного въезда на территорию госдач, кортеж президента покинул территорию своей резиденции через боковой выезд. В ответ на такой шаг Зеленского Доротич заявил, что завтра утром они повторно приедут в Конча-Заспу, но дежурить будут уже возле всех выездов из территории госдач.

К слову, полицейских там практически нет. Дежурит всего несколько нарядов полиции.

Напомним, участники акции протеста - это предприниматели, которые требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отмены обязательных кассовых аппаратов.

Также "Страна" рассказывала о масштабной акции протеста в конце января, в ходе которой ФОПы устроили марш по Киеву и передали свои требование в посольство США.