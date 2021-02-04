Руководство фракции "Слуга народа" оказывает давление на депутатов по поводу ситуации с закрытием телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Об этом сообщают источники "Страны" во фракции.

"Кроме номинального руководства к журналистам с комментариями по поводу закрытии телеканалов из фракции "Слуга народа" никто не выходит. А все из-за того, что депутатам, которые хотели бы выступить в защиту телеканалов, пригрозили: не закроешь рот - вылетишь из фракции", - сообщили источники.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский закрыл телеканалы NewsOne, Zik и 112, подписав указ о вступлении в силу решения СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака.

Также мы сообщали о том, что пишут на Западе об отключении оппозиционных телеканалов в Украине.