В четверг, 4 февраля, в ряде украинских регионов идет дождь, местами наблюдается гололедица и туман. Сотрудники "Укравтодора" обрабатывают дороги противогололедными материалами. Проезд по основным трассам обеспечен.

Об этом информируют пресс-службы Укргидрометцентра и "Укравтодора".

Сегодня на всей территории страны облачно. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем от 0 до +5 градусов, днем в западных областях и южной части до +9 градусов.

Утром 4 февраля дождь идет в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Запорожской и Черниговской областях. Туман наблюдается в Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

"На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, выполняются работы по расчистке проезжей части и обочин дорог от снега. Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен", - говорится в сообщении.

В течение суток в "Укравтодор" поступило 7 обращений от водителей касательно неудовлетворительного зимнего состояния дорог, по которым "приняты оперативные меры по устранению недостатков".

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 241 единица техники и 355 рабочих.

Ранее "Страна" писала о том, что украинских водителей предупредили о туманах, дожде и снегопадах в среду и призвали к осторожности.

По прогнозу синоптиков 7 февраля в некоторых областях ожидается -23 градуса.