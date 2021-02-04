США приостановили принятое в прошлом году решение о выводе тысяч американских войск из Германии, инициированное администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Сейчас оно пересматривается.

Об этом со ссылкой на главу Европейского командования ВС США Тода Уолтерса пишет ТАСС.

По словам Уолтерса, новый министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" этого плана.

"Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда Остин вступил в должность", - сказал он.

Сейчас неизвестно, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе.

План администрации Трампа, обнародованный прошлым летом, предусматривал вывод 12 000 военнослужащих из Германии, что составляет около трети военного присутствия США в этой стране. Примерно половина этих войск должна была вернуться домой, а другая половина - отправиться ​​в другие европейские страны.

Напомним, Байден хочет видеть главой ЦРУ экс-посла США в России.

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