После скандала в Раде, когда депутат Сергей Рудык ("За будущее") назвал члена фракции "Слуга народа" Марьяну Безуглу "девочкой 32 лет" и отказался извиниться за это, депутаты предложили внести изменения в парламентский регламент, чтобы в будущем отстранять коллег, допустивших дискриминационные высказывания, от участия в заседаниях.

Под документом №4599-2 подписались представители почти всех фракций и групп, в частности Елена Кондратюк ("Батькивщина"), Никита Потураев ("Слуга народа"), Ирина Геращенко (ЕС), Инна Совсун ("Голос") и другие.

Интересно, что документ называется "Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за публичные проявления сексизма", но при этом в тексте документа никакие изменения непосредственно в КУАП не вносятся.



Депутаты предлагают дополнить статьи Регламента Верховной Рады положениями о том, что в случае, если парламентарии позволят себе обидные высказывания, унижающие достоинство по признакам расы, национальности, религиозных убеждений, инвалидности, пола или других признаков, тот, в чей адрес прозвучало оскорбление (или не менее 10 депутатов, которые считают, что конфликт не исчерпан), могут обратиться в профильный комитет Рады, и по выводу комитета отстранить обидчика от пленарных заседаний до 5 дней.

Также предлагается дополнить закон об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин новым положением о том, что запрещается дискриминация по признаку пола, в том числе сексизм.



Помимо этих новаций депутаты вписали в проект закона важное изменение.

Они предлагают дополнить требования к подаче законопроектов и других актов в Верховную Раду таким образом, чтобы помимо обоснования целей принятия проекта, в пояснительной записке всегда была оценка гендерного влияния законопроекта. Таким образом, если проект будет принят, в каждом законопроекте или постановлении, который впредь будет вноситься в Раду, должно быть прописано, какие гендерные аспекты затрагивает этот документ и что он изменит в гендерном плане. Кроме того, комитет, в сфере которого находится законодательное обеспечение равных прав мужчин и женщин, должен будет проводить гендерно-правовую экспертизу каждого подаваемого в Раду законопроекта.

Также депутаты хотят установить новое требование к формированию руководящего состава парламентских комитетов. В частности, треть глав комитетов, треть первых заместителей, заместителей и секретарей комитетов должны быть заняты представителями "каждого пола". Равное представительство мужчин и женщин должно быть обеспечено в официальных делегациях. Кроме того, первый вице-спикер и спикер должны "быть разного пола".