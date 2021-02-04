Вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля, сразу после того, как страна получит первую партию препарата.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - сказал глава Минздрава.

По его словам уже сегодня, 4 февраля, можно ожидать информацию о контракте на поставку вакцины, которой будет обеспечена Украина в течение 2021 года. Однако Степанов не сказал, вакцина какого производства поступит в страну, сославшись на коммерческую тайну.

Напомним, Украина уже заключила предварительный контракт на поставку вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Однако позже в СМИ стала появляться информация, что эффективность этого препарата составила меньше 60%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что контракт с этой китайской компанией не будет заключен, если эффективность вакцины будет менее 70%.

Позже стало известно, что в феврале Украине получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer/BioNTech в рамках глобальной программы Covax.