Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс поприветствовала решение Владимира Зеленского закрыть телеканалы NewsOne, Zik и 112 и назвала его "решительными действиями по борьбе с дезинформацией".

Об этом Мелинда Симмонс написала в Twitter.

"Я приветствую решительные действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", - написала Мелинда Симмонс.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о персональных санкциях в отношении нардепа Тараса Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов - 112, NewsOne и ZIK.

Американское посольство поддержало закрытие телеканалов. В тоже время представитель дипломатии ЕС не дал однозначную оценку этому шагу украинских властей.

Также мы писали о том, кто из журналистов осудил, а кто поддержал запрет трех телеканалов.