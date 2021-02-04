Ночью в среду, 3 февраля, эпицентром чрезвычайных происшествий в Украине стала Запорожская область.

Сначала в Энергодаре произошла авария на местной ТЭС, в результате чего был обесточен и отключен от подачи воды этот и соседние населенные пункты.

Затем случился пожар в инфекционной больнице Запорожья. Трагически погибли больные коронавирусом и врач, есть тяжело травмированные. Туда отправился министр здравоохранения Максим Степанов.

"Страна" рассказывает, что известно об очередном крупном пожаре, который унес жизни людей.

Как начался пожар

Возгорание началось в 23:25 на первом этаже 5-го корпуса инфекционной больницы в Запорожье. Его еще называют новым.

Что именно загорелось - не уточняется. Силовики позже конкретизировали, что пожар начался в одной из палат-боксов реанимационного отделения.

Судя по информации, которая публиковалась ранее об этой больнице - она очень старая, основным ее корпусам перевалило за 90 лет. Руководство больницы в интервью рассказывало, что деньги на ремонт полуразваленных зданий перестали выделяться сразу после майдана - в 2014 году.

Но после начала пандемии под прием больных с коронавирусом переоборудовали более новое пятиэтажное здание.

В нем и произошел этот пожар.

Как его тушили и кто пострадал

После того, как стало известно о пожаре, началась эвакуация. По данным местных СМИ, спасателей, которые прибыли на пожар, обрабатывали антисептиком, поскольку они спасали больных ковидом.

Было задействовано 11 единиц техники и 60 человек личного состава. Площадь пожара была сравнительно небольшой 20 квадратных метров. Но последствия тем не менее были трагическими.

В эпицентре огня оказались 12 человек, четверо из которых погибли, а восемь попали в больницу - но уже из-за дыма и огня. Среди погибших - 26-летняя девушка-врач.

Почему случился пожар?

Власти пока не озвучивают выводов, говоря, что пока в этом разбираются.

Однако, учитывая небольшую площадь возгорания и гибель четырех человек - то мог иметь место взрыв в палате или же очень быстрое возгорание.

Еще одна версия - врач задохнулась, пытаясь вывезти лежачих пациентов, которые находились на искусственной вентиляции легких. Но это пока только теория.

Учитывая, что пожар начался на первом этаже, и врач вполне могла спастись, эта теория выглядит логичной.

Реакция властей

Министр здравоохранения Максим Степанов отправился в Запорожье для выяснения причин трагедии.

Пока лишь чиновник указал, что причины возгорания выясняют правоохранители, виновные будут привлечены к ответственности. И подтвердил, что загорелась реанимация, после чего четверо погибли, а восемь человек получили тяжелые повреждения.

Данные о пострадавших у МВД разнятся со сведениями Степанова. "Еще двое пациентов получили ожоги и отравления продуктами горения", - сообщает Нацполиция, тогда как глава МОЗ говорит о восьми тяжело травмированных.

Сообщается, что начато досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Сделал заявление о происшествии и президент Владимир Зеленский.

"Самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям дарят здоровье. Теперь же трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", - цитирует Зеленского Офис президента.

Впрочем, пока это лишь риторика - пожары в местах массового скопления людей в последнее время происходят все чаще. Характерный пример - сгоревший в Харькове дом престарелых, где погибло 16 стариков. До этого со смертями горели отели, вузы, детские лагеря.

То есть проблема с пожарной безопасностью в Украине крайне тяжелая, работа властей на этом направлении провалена. А высшие чиновники МВД и ГосЧС, на совести которых профилактика этих процессов, никакой ответственности за развал системы не несут.

Поэтому, видимо, подобные трагедии, к сожалению, будут продолжаться.