"Без причины". По пути в Раду полиция остановила машину закрытого телеканала 112
В четверг, 4 февраля, в Киеве по пути в Верховную Раду брендированную машину 112 телеканала, против которого были введены санкции, остановили правоохранители.
Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны".
"Остановили без какой-либо причины. Проверили документы и пресс-карты у всех, а также сфотографировали пресс-карты якобы для проверки. Спрашивали куда едут и что везут. Хотели получить официальный документ на съёмку", - рассказал источник "Страны".
Напомним, 2 февраля Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украин (СНБО) о санкциях против нардепа Козака, которые предусматривают отключение от вещания его телеканалов - 112, NewsOne и ZIK.
"Страна" подробно разбиралась, почему СНБО принял такое решение, кто был за, а кто против ввести санкции против телеканалов.