В четверг, 4 февраля, в Киеве по пути в Верховную Раду брендированную машину 112 телеканала, против которого были введены санкции, остановили правоохранители.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны".

"Остановили без какой-либо причины. Проверили документы и пресс-карты у всех, а также сфотографировали пресс-карты якобы для проверки. Спрашивали куда едут и что везут. Хотели получить официальный документ на съёмку", - рассказал источник "Страны".

Напомним, 2 февраля Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украин (СНБО) о санкциях против нардепа Козака, которые предусматривают отключение от вещания его телеканалов - 112, NewsOne и ZIK.

"Страна" подробно разбиралась, почему СНБО принял такое решение, кто был за, а кто против ввести санкции против телеканалов.