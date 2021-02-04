Президент Украины Владимира Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в больнице Запорожья, где в результате пожара погибли четыре человека.

Его слова приводит пресс-служба главы государства в своем Telegram-канале в четверг, 4 февраля.

"Еще один страшный пожар произошел в Украине. Трагедия в областной инфекционной больнице в Запорожье унесла жизни четырех человек. Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования всем, кто потерял близких и родных", - написали в Офисе главы государства.

Также там добавили, что по заданию Зеленского в Запорожье срочно вылетели министр здравоохранения Максим Степанов и первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький. По информации Офиса президента, причины пожара выясняются.

Напомним, в ночь на четверг в Запорожье загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. В результате пожара погибли молодая врач и трое больных, находившихся на искусственной вентиляции легких.

Также мы рассказывали о масштабном пожаре в харьковском доме престарелых, где погибли 16 человек.

А пару дней дней назад сгорел торговый центр в Николаевской области. Там обошлось без жертв, однако пострадали сотрудники ТЦ.