В ходе заседания в четверг, 4 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект о введении электронной трудовой книжки и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Нардепы рассмотрят также и проект закона о финансовом лизинге. В первом чтении они рассмотрят приватизацию объектов большой приватизации и возобновление проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.

Для второго чтения предложены проекты законов по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей и "О государственной службе".

Рада планирует рассмотреть совершенствование законодательства в сфере градостроительной деятельности, о командировках полицейских органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения и присвоения специальных званий командированным и относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Также в повестке - проект закона об отмене электронной трудовой книги и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19 и усиление ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Кроме того, Рада определится относительно изменений в правила дорожного движения для пешеходов.

Напомним, на следующей неделе Рада в третий раз попытается назначить Витренко первым вице-премьером.

Также мы писали о том, что Рада поддержала введение электронных больничных.