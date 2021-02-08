На эту неделю приходится новолуние в Водолее (11 февраля), когда не рекомендуется проводить операции, и продолжается влияние ретроградного Меркурия (по 21 февраля). Эти дни недели покажут стремление представителей знака зодиака к свободе. Чаще бывайте в коллективе, чтобы не поддаваться панике, страху и ревности.

8 февраля Меркурий окажется в соединении с Солнцем, что будет буквально означать "сжигание старых программ и ожиданий". Происходит некоторое переформатирование за счет осмысления прошлого опыта. Для каждого знака Зодиака актуальными будут различные сферы жизни - любовь, недвижимость, финансы, здоровье, учеба и прочее.

С 1 по 20 февраля Меркурий будет находиться в сильнейшем для него знаке - Водолее. Ретроградность для этой планеты будет не настолько критичной, как в 2020 году. Некоторые астрологи этот период даже называют временем экзальтации (приподнятого настроения с оттенком восторженности). Также в феврале Меркурий соединяется с Юпитером (14-15 февраля) и Венерой (середина месяца), которые отвечают за счастье, оптимизм и романтическую составляющую.

Читайте гороскоп на предстоящую неделю - с 8 по 14 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

В целом все сферы жизни Овна его будут полностью удовлетворять на этой неделе. Единственное, за чем нужно пристально следить, это здоровье. Оно может подвести в любой момент, если вы не начнете его заранее укреплять.

Телец (21.04 - 21.05)

Все дела, с которыми вы пробуксовывали на прошлой неделе, будут даваться вам легко, без лишнего напряжения. Все потому что из вашей жизни постепенно уходит лишняя поспешность и жгучее стремление получить быстрый результат.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Не раз за эту неделю в жизни Близнецов будут происходить события, которые будут им казаться счастливыми предзнаменованиями. Но для дальнейшей удачи вам придется приложить немало усилий, подключив свое обаяние в спорных ситуациях, чтобы извлечь из них пользу и минимизировать возможный конфликт.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе трепетные Раки не раз найдут повод как для беспокойства, так и для шуток. И последнее делает вас душой любой компании, что 2021 год еще докажет. Любая вечеринка легко превратится в шумную и душевную, если там будете вы. К концу недели суеты станет поменьше.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам придется проявить сверхусилия, чтобы эта неделя стала успешной. В продвижении по службе поможет любая повышенная активность, а вот в личной сфере спешить не нужно. И без того хрупкое равновесие с партнером может рухнуть в любой момент и вам захочется начать все с чистого листа.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев эта неделя будет периодом анализа и осмысления. Дни будут удачными и в финансовом плане. Ваше стремление на всем экономить приведет к тому, что у вас накопятся изрядные средства, которые вы сможете выгодно вложить и инвестировать в бизнес.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе рожденных под знаком Весы ждут неоспоримые успехи в любовной сфере и искусстве обольщения. У вас появятся новые интересы в жизни, потребность в совершенствовании и красоте. Внося новшества в свою жизнь будьте осмотрительными - семь раз отмерьте, прежде чем принимать решение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионы проявят целеустремленность и ориентированность на быстрый результат. Вы никогда не пасуете перед трудностями, но к решению вопросов предпочитаете подходить с коллегой, а не в одиночку. Это правильно - рядом с вами должен быть надежный человек, который всегда поддержит.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В начале недели Стрельцы могут проявить свою нетипичную оборонную черту - непостоянство и безответственность. В самый последний момент вы можете "включать заднюю". Старайтесь сдерживать эти черты, чтобы они не обернулись серьезными последствиями.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов все будет в порядке: дружба, семья, любовь. Однако над вопросами финансового благополучия придется поработать. Сильный пол будет тяжелее переживать неудачи. Впрочем, вы не просто так пользуетесь уважением среди коллег - на выручку придет ваше трудолюбие и терпение.

Водолей (21.01 - 19.02)

Водолеи будут настолько многофункциональными, что все проекты будут буквально гореть в их руках. Но сверхзанятость не принесет большого успеха. Постарайтесь чаще отдыхать, чтобы быстро не выгореть. К выходным постоянная занятость этого знака зодиака пойдет на спад.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Откровением этой недели для Рыб может стать их сговорчивость. В некоторых вопросах вам не захочется быть принципиальными и категоричными. Это может сделать вас более лояльными к ситуациям и окружению. Такие изменения придутся вам по нраву. А дальше будет только интереснее!