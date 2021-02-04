Совет директоров уволил главу и основателя популярной среди сторонников бывшего президента США Дональда Трампа социальной сети Parler Джона Матце.

Об этом сообщает Fox News.

"29 января 2021 года правление Parler, контролируемое Ребеккой Мерсер, приняло решение немедленно уволить меня с должности генерального директора Parler. Я не принимал участия в этом решении", - написал Матце в служебной записке.

Также он добавил, что в последние месяцы (после блокировки соцсети) он и совет директоров расходились в видении будущего Parler.

Напомним, Parler - соцсеть, которая позиционирует себя как платформа, гарантирующая свободу слова. Своим интерфейсом она похожа на Twitter. Соцсеть пользуется популярностью у сторонников Дональда Трампа. Parler отключили от облачного хостинга Amazon Web Services 11 января. Поставщик услуг объяснил это нарушением правил обслуживания, мол Parler недостаточно хорошо модерировалась, а ее пользователи якобы призывали к насилию.

Соцсеть заблокировали после штурма здания Конгресса в Вашингтоне, когда сторонники на тот момент еще действующего президента Трампа вышли на митинг в его поддержку.